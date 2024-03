Das Wuk Theater dankt für große Unterstützung nach Einbrüchen und öffnet wieder seine Türen. Was zuvor getan werden musste.

Das Wuk am Holzplatz ist ab Samstag wieder offen.

Halle (Saale)/MZ - Nach zwei Einbrüchen in kurzer Zeit – am 31. Januar und 28. Februar – ist das Team des Wuk Theaterquartiers einerseits schwer getroffen, aber auch – dankbar.

So sind laut dem künstlerischen Leiter Tom Wolter seit dem ersten Vorfall über 9.000 Euro an Spenden eingegangen. Das Neue Theater habe sich als Ausweichspielstätte angeboten. Und die Benefizveranstaltung, für die zahlreiche Künstler auf ihre Gage zugunsten des Wuk verzichten, soll nun am 23. März nachgeholt werden.

Indes sind laut Aussage des Theaterquartiers bereits weitreichende, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen des Hauses ergriffen worden. Tom Wolter erklärt: „Wir sind geschwächt und gewinnen nur, wenn wir hier Theater, Performance, Kunst in seiner Vielfalt stattfinden lassen. Ich bin dankbar, dass extern und intern alles dafür getan wird, dass hier wieder der Vorhang hochgeht.“

Szenische Lesung startet Spielbetrieb

Das passiert an diesem Samstag, 9. März, mit der szenischen Lesung „Geheimplan gegen Deutschland“, die die jüngsten Correctiv-Enthüllungen zur rechtsextremen Zusammenkunft in Potsdam auf die Bühne bringt. Der Eintritt ist frei, Restplätze gibt es noch, um eine Reservierung per Mail wird gebeten ([email protected]).

Am Sonntag folgt mit „Wurzlen“ eine musikalisch-akrobatische Reise in die ambivalente Welt deutscher Heimat. Und am Sonntag wird „Erinnerungskultur kritisch betrachtet“ und speziell auf die Forschung zur Erinnerungskultur zu Anton Wilhelm Amo eingegangen.