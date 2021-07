Worüber der Stadtrat in Halle künftig elektronisch abstimmen soll

Stadtrat in Halle

Halle (Saale)/MZ - Der Stadtrat in Halle soll künftig elektronisch über Tagesordnungspunkte abstimmen. So sieht es die Änderung der Geschäftsordnung vor, die am Mittwoch im Hauptausschuss vorgestellt wurde. Laut Verwaltung sollen alle Stadträte dafür personalisierte Fernbedienungen erhalten. Das Abstimmungsergebnis soll danach für alle Anwesenden sichtbar auf einen Bildschirm projiziert werden.

Bei technischen Problemen ist wie bisher eine Abstimmung mit Karteikarten vorgesehen. Hintergrund ist der Willen, Sitzungen effektiver zu gestalten und zeitlich zu straffen. Die Änderung der Geschäftsordnung, die unter anderem auch Neuerungen der Einwohnerfragestunde enthält, soll nach der Sommerpause vom Stadtrat beschlossen werden.