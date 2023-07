Halles Wasserretter ziehen aus Anlass des weltweiten Präventionstages Bilanz. Welche Hinweise sie außerdem für Sicherheit am und im Wasser geben.

Wasserretter auf der Saale: Nach Jahren ohne Ertrinkungsfälle ist in Halle die Zahl der Rettungseinsätze sowie schwerer und tödlicher Unfälle im Wasser deutlich angestiegen. Seit 2016 haben sich zudem acht tödliche und über zehn nichttödliche Badeunfälle ereignet – die Hälfte davon in der Saale.

Halle (Saale)/MZ - - Der heutige Dienstag steht weltweit im Zeichen der Wasserrettung: Am 25. Juli wird der „World Drowning Prevention Day“ der Vereinten Nationen begangen – für Halles Wasserretter ein ebenso willkommener wie wichtiger Anlass, die Aufmerksamkeit auf die Sicherheit am und im Wasser zu lenken. Vor allem in Halle selbst sehen die Retter dringenden Handlungsbedarf.