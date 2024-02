Halle (Saale)/MZ. - Das inzwischen zum 19. Mal ausgerichtete internationale Festival „Women in Jazz“ hat auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Weltstars der Jazz-Szene im Programm. Daneben gibt es wiederum eine Reihe Veranstaltungen für die ganze Familie, so den SHW-Saalejazz und Jazz für Kinder.

Zwischen dem 3. und 11. Mai gibt es im Rahmen des international renommierten Festivals acht Konzertabende – zum Teil in Form von Doppelkonzerten – mit Künstlerinnen aus den USA, Kanada, Argentinien, Brasilien, Japan, Italien, der Schweiz, Österreich, Dänemark, Norwegen, Polen, Frankreich und Deutschland. Musikerinnen wie Paula Morelenbaum (Brasilien), Joy Denalane (Deutschland), Macha Garibian (Frankreich/Amerika), Afra Kane (Italien), Julia Hülsmann (Deutschland), Amina Claudine Myers (USA) und Emma Rawicz (Großbritannien) werden dem Festivalpublikum spannende Konzerte präsentieren. Tickets und Programm gibt es auf womeninjazz.de und eventim.de

Eröffnet wird das Festival am Freitag, den 3. Mai, 19.30 Uhr in der Konzerthalle, vom französisch-amerikanischen Macha Gharibian Trio. Die französische Künstlerin Macha Gharibian gilt als eine exquisite Pianistin, Sängerin, Komponistin und Produzentin ihrer eigenen Alben. Macha Gharibian ist armenischer Herkunft, Pariserin im Herzen und adoptierte New Yorkerin, die in die Welt des New Yorker Jazz eingetaucht ist, um ihr eigenes musikalisches Universum zu schaffen. Sie hat aus all diesen Erfahrungen ihren eigenen, modernen und vielfältigen urbanen Stil zwischen orientalischem Jazz, neoklassischer Musik und experimentellem Pop entwickelt. Sobald ihr Gesang in den Vordergrund ihres stimmungsvollen Klavierspiels tritt, präsentiert sie eine vulkanartige Stimme.

Im Rahmenprogramm findet das Publikum unter anderem auch das Festival Open Air sowie das seit vier Jahren erfolgreich präsentierte Projekt „Next Generation Women in Jazz“ sowie Workshops und einen virtuellen Wettbewerb mit Publikumsbeteiligung zur Vergabe des Jazzpreises der Stadt Halle.

Einer der Höhepunkte des Festivals „Women in Jazz“ wird zudem auch das Abschlusskonzert sein. Am 11. Mai endet mit dem Auftritt der Soulkönigin Joy Denalane (Deutschland) sowie der italienischen Künstlerin Afra Kane das Festival. Unter dem Titel „Women in Jazz – Women in Jazz Soul Night“ beginnt das Abschlusskonzert um 20 Uhr in der Händel-Halle. Den Abend eröffnen wird die Sängerin und Pianistin Afra Kane. Die in Italien geborene Künstlerin mit nigerianischen Wurzeln gehört zu den großen Talenten des Neo Soul. Sie erhielt 2019 den Montreux Jazz Talent Award und produziert ihre Musik bei Warner Music. Anschließend betritt Joy Denalane die Bühne. Die Soulsängerin hat 2020 mit „Let Yourself Be Loved“ ein Album auf dem legendären US-Label Motown Records – der Plattenfirma, die in den 60er Jahren Diana Ross, Marvin Gaye und den erst elfjährigen Stevie Wonder groß herausbrachte – veröffentlicht. Mit dabei hat sie in Halle die Songs ihres aktuellen Albums „Willpower“.