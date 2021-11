Wolfgang Aldag von den Grünen greift die Verwaltung an

Im Streit um die Steinschüttungen am Saaleufer wird der Ton rauer. Ein Stadtrat übt scharfe Kritik am zuständigen Beigeordneten.

Steine werden an das Ufer gegenüber der Papiermühle in Halle geschüttet.

Halle/MZ - Die umstrittenen Steinschüttungen am Saaleufer entwickeln sich immer mehr zu einem Politikum. Stadtrat und Stadtverwaltung geben sich gegenseitig die Schuld für das Dilemma, mit dem sich mittlerweile auch Anwälte beschäftigen. René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung, gerät zusehends unter Druck. Derweil scheint die Stadtverwaltung vorerst eine Klage vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) abgewendet zu haben.

Wolfgang Aldag, Grünen-Stadtrat und Landtagsabgeordneter, greift den Beigeordneten in einer Pressemitteilung direkt an, seine Aussagen seien „nicht nachvollziehbar“ und „widersprüchlich“. Der Geschäftsbereich von Rebenstorf hatte zuvor mitgeteilt, dass die Schüttungen den Beschlüssen entsprechen würden, die vom Stadtrat gefasst worden waren. Außerdem seien die ursprünglich schon vorhandenen Steine oft sogar noch höher gewesen als die Porphyrbrocken, die in den vergangenen Wochen am Saaleufer abgeladen wurden. „Ich würde gerne wissen, an welcher Stelle das so ist. Ich sehe überall nur weit in das Ufergrün reichende Steinberge“, sagt Aldag dazu.

Er widerspricht auch der Darstellung, dass der Stadtrat die Schüttungen in der Dimension gewollt habe, wie sie nun sind. In den Unterlagen, die dem Rat vorgelegen hätten, seien die Steine weit unter der Böschungsoberkante eingezeichnet gewesen. „Tatsächlich ragen die jetzt aufgeschütteten Steinhaufen aber weit darüber hinaus“, sagt Aldag. Der 53-Jährige ist gelernter Landschaftsgärtner und Diplom-Landschaftsarchitekt. Im Mai 2018 hatte er - für viele Beobachter überraschend - bei der Wahl zum Beigeordneten gegen Rebenstorf den Kürzeren gezogen.

Wolfgang Aldag Foto: Silvio Kison

Ich sehe nur weit in das Ufer reichende Steinberge. Wolfgang Aldag, Die Grünen

Auch die hallesche CDU-Fraktion hat sich inzwischen zu den Steinschüttungen geäußert. Stadträtin Claudia Schmidt hat eine schriftliche Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt und möchte wissen, wie die Stadt die Ergebnisse der Schotterungen aus landschaftsplanerischer und touristischer Sicht bewertet. Außerdem fragt sie nach den finanziellen Folgen, den ein Rückbau der Steine hätte, der zuletzt häufig gefordert worden war. Schmidt bringt auch die Möglichkeit ins Spiel, zwischen die Steine Erde zu schütten, damit das Ufer wieder begrünt wird.

Offiziell hat die Stadtverwaltung noch bis zur nächsten Plenumssitzung des Rates am 24. November Zeit, die Fragen zu beantworten. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) hat jedoch angekündigt, schon am kommenden Mittwoch in einer Ausschusssitzung die Schotterungen noch einmal zu erläutern.

Die Stadtverwaltung hat zudem „fristgerecht“ auf den Brief der Anwaltskanzlei geantwortet, die vom BUND in die Spur geschickt worden war, das bestätigte die Rathaus-Pressestelle. Das angedrohte einstweilige Rechtsschutzverfahren dürfte damit vorerst nicht kommen. Der BUND hatte der Stadt unter anderem Verstöße gegen das sogenannte Habitatschutzrecht und gegen nationale Schutzgebietsregime vorgeworfen.