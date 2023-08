Bei einem Wohnungsbrand in Heide-Nord wurde am Dienstag ein Mensch verletzt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Wohnungsbrand in Heide-Nord: Ein Verletzter bei Brand in Halle

Halle (Saale) - Am Dienstagabend kam es im Blumenauweg in Heide-Nord zu einem Wohnungsbrand. Wie ein Polizeisprecher der MZ mitteilte, wurde bei dem Feuer in der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses ein Mensch verletzt. Mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation kam der Wohnungsmieter in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz vor dem Haus. (Foto: Marvin Matzulla)

In der Wohnung sollen nach MZ-Informationen Einrichtungsgegenstände gebrannt haben. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr Halle war mit einem Großaufgebot im Blumenauweg vor Ort. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr von den freiwilligen Feuerwehren aus Halle-Lettin und Halle-Dölau. Die Brandursachenermittlungen dauern an.