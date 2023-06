Halle (Saale)/MZ - Auf der großen freien Fläche zwischen Hafenbahnbrücke und Böllberger Weg in der südlichen Innenstadt herrscht reger Betrieb. Ein Bagger schaufelt Kies von einem Haufen in einen Lkw, etwas weiter hinten werden Straßenbahnschienen verladen. Was wie ganz normale Bauarbeiten auf dem Grundstück wirkt, auf dem bald Halles neuestes Wohnquartier entstehen soll, ist in Wahrheit nur eine Zwischennutzung. Bis der „Saalegarten“ gebaut werden kann, muss zuerst der Bebauungsplan fertig sein. Am kommenden Dienstag steht

die entscheidende Abstimmung im Planungsausschuss der Stadt an. Die Investorenfirma ist guter Dinge. Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem rund 150 Millionen Euro teuren Großprojekt.