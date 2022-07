Größtes Projekt der GWG Wohnungsgesellschaft errichtet am Böllberger Weg in Halle ein neues Quartier

Die GWG baut ein komplett neues Viertel auf dem Gelände des ehemaligen HFC-Trainingsplatzes am Böllberger Weg in Halle. Was dort geplant ist und warum derzeit keine neuen Bewerber angenommen werden.