Der Stadtrat hat den geplanten Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern in Dölau mehrheitlich zugestimmt. Doch Linke und Grüne warnen davor, noch mehr Flächen zu versiegeln.

Debatte im Stadtrat: Was für ein neues Wohngebiet in Dölau spricht

Wohnen in Halle

In Dölau soll an Halles Stadtrand ein neues Wohngebiet entstehen.

Halle (Saale)/MZ - Das geplante Wohngebiet in Dölau hat in der Stadtratssitzung am Mittwoch für eine lange Debatte gesorgt. Mehrheitlich wurde dem Projekt letztendlich jedoch zugestimmt.