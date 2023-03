Bau und Betrieb von Häusern fressen enorm viel Energie. Mehr denn je ist daher eine kreative Nutzung von Gebäuden gefragt. Besuch in einer ehemaligen Schule in Gesundbrunnen.

Mit Video: Wohnen im Klassenzimmer – Genossenschaft baut alte Schule in Halle um

Halle (Saale)/MZ - Jeden Moment, so scheint es, könnte die Glocke läuten. Fast im selben Moment würden sich wie von Zauberhand die Türen entlang des Flures öffnen, um eine Schar von Schulkindern in die Pause zu entlassen. Aber nichts dergleichen passiert. Stattdessen steht Markus Tautz unter einem der Rundbögen aus leicht rötlichem Porphyr und lässt zufrieden den Blick schweifen. „Es sollte eine Schule bleiben“, sagt er dann. „Das ist nicht für jeden was. Dafür muss man offen sein.“