Anwohner warnen vor Versiegelung der Freifläche im Wildentenweg. Was sie befürchten und welche Forderungen sie an die Stadt stellen.

Halle (Saale)/MZ - Rebhuhnweg, Blesshuhnweg und Wildentenweg lauten die Namen der schmalen Straßen in dieser beschaulichen Siedlung im Stadtteil Kröllwitz. Zur westlichen Seite schließt sich eine Kleingartenanlage an, zum Norden und Osten hin geht die Landschaft in Felder und Wiesen über. Schöne Lage.