Wohn-Centrum Lührmann in Mansfelder Straße Erwischt am Möbelhaus! Einbrecher in Halle mit Brecheisen in der Hand ertappt

Ein Einbrecher ist mit einer Brechstange in der Hand am Möbelhaus Wohn-Centrum Lührmann in der Mansfelder Straße in Halle auf frischer Tat ertappt worden.