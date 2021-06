Wo in Halle Public-Viewing zur Fußball-EM möglich ist

So voll war es bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 beim Public Viewing in Halle, hier bei der Niederlage der deutschen Herren gegen Südkorea.

Halle (Saale) - Deutschland schießt ein Tor, und auf einmal liegt man triumphierend jemand fremden im Arm; gemeinsam jubeln, gemeinsam zittern - Fußballschauen verbindet. Bei den Großturnieren der letzten Jahre konnte man sich beim Gang durch die Stadt kaum gegen Werbung fürs sogenannte Public Viewing wehren, allerorts wurden die Spiele übertragen.

Corona-Regeln beachten: Trotz Pandemie gemeinsam die Fußball-EM schauen

Eigentlich ist es ein Glücksfall, dass die Corona-Maßnahmen zu Beginn der Europameisterschaft der Herren locker genug für Public Viewing sind. Unter freiem Himmel funktioniert der Lokalbesuch in der Regel so unkompliziert wie vor der Pandemie, in den Innenbereichen dagegen ist eines der „drei Gs“ erforderlich (3G), man muss also geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sein.

Trotz der Lockerungen scheint die Stadt aber nicht so recht in Fußballstimmung zu kommen: Auf Facebook und auf den Internetseiten der halleschen Kneipen und Biergärten findet man wenige Angebote öffentlicher Übertragungen. Bei Nachfragen hört man oft Antworten wie „Wenn es jemanden interessiert, machen wir den Fernseher an.“

Die bisherigen Spieltage hätten, so der Eindruck, nur in der einen oder anderen Sport-Bar zu Turnierstimmung geführt. „Beim Eröffnungsspiel war bei uns super Stimmung“, sagt beispielsweise Mirko Baderke, Inhaber von „Unikum Halle“. Bisher sind solche stimmungsvollen Erfahrungen die Ausnahme. Wenn an diesem Dienstag aber ab 21 Uhr die deutsche Elf erstmalig spielt, wird sich das sicherlich ändern. Die MZ stellt einige Lokale vor, die Public Viewing anbieten.

1. Anny Kilkenny Irish Pub

Anny Kilkenny Irish Pub, August-Bebel-Straße 52; alle Spiele; 40 Plätze im Innenbereich (3G erforderlich), 90 Plätze im Biergarten, Tests vor Ort möglich; bei deutschen Toren gibt es eine „kleine Überraschung“. Der Irish Pub versteht sich als HFC-Fankneipe und reserviert bei Buchungen bis 48 Stunden vor dem Anpfiff des jeweiligen Spiels ein Platzkontingent für Anhänger des Halleschen FC.

2. Krug Zum Grünen Kranze

Krug Zum Grünen Kranze, Talstraße 37; alle Deutschlandspiele; 200 Plätze im Biergarten direkt an der Saale. Extra zum Turnier gibt es im Grünen Kranz eine EM-Speisekarte mit stadiontauglichen Gerichten wie Brat- und Currywurst.

3. Miller’s Halle

Miller’s Halle, Dorotheenstraße 12; alle Spiele ab 18 Uhr; 130 Plätze im Innenbereich (3G erforderlich), Tests vor Ort.

4. Rosi’s

Rosi’s, Martha-Brautzsch-Straße 10; Di.-Sa. alle Spiele ab 18 Uhr; zehn Tische im Innenraum (3G erforderlich), sechs Tische im Freisitz.

5. The One Bar/BQ

The One Bar/BQ, Universitätsring 9; es werden nur die Deutschlandspiele gezeigt; 50 Plätze im Innenbereich (3G erforderlich), 50 Plätze auf dem Freisitz.

6. Unikum Halle

Die Uniklinik, August-Bebel-Straße 2; alle Spiele ab 18 Uhr; 50 Plätze im Innenbereich (3G erforderlich), zusätzlich ein Biergarten, Tests vor Ort bei Deutschlandspielen möglich; bei Spielen der deutschen Elf ist eine zusätzliche Grillstation vor Ort; Bitte um Reservierung.

7. Zwöö

Reilstraße 107; alle Spiele ab 18 Uhr; 40 Plätze im Biergarten.

8. Biergarten Volkspark

Der Biergarten Volkspark, Schleifweg 8a, überträgt die Spiele der EM.

9. Pop-up-Biergarten auf der Ziegelwiese

Der Pop-up-Biergarten der „Waffelkönigin“ Mary Gringer an der Fontäne auf der Ziegelwiese zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft.

10. Café Nöö

Das Café Nöö, Große Klausstraße 11, überträgt alle Partien der deutschen Elf auf dem Freisitz an der Klausbrücke (Di 15.6 um 21 Uhr, Sa 19.6 um 1 Uhr, Mi 23.6 um 21 Uhr). (mz)