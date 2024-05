Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Er ist rund, glatt und frisch betoniert, der Hubschrauberabstellplatz auf dem Gelände der alten Porzellanfabrik in Lettin. Nur der Helikopter fehlt. Schon seit Monaten herrscht in der „Helicopterflug Großer GmbH“ Stillstand. Achmed Großer, Geschäftsführer und Pilot, ist gezwungen, auf dem Boden zu bleiben, auch wenn er deshalb sprichwörtlich an die Decke gehen könnte. „Einige Personen aus der Stadtverwaltung legen mir ständig Steine in den Weg. Man versucht offenbar, mich aus Lettin zu vertreiben“, sagt Großer. Er wittert eine Verschwörung. Und tatsächlich scheint das Flugverbot in Lettin mit einem der größten halleschen Stadtentwicklungsprojekte der jüngeren Zeit zusammenzuhängen.