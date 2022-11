WM-Orakel aus Halle tippt auf Japan

In Halle orakelt ein kleines Shetlandpony zur Weltmeisterschaft.

Halle (Saale)/MZ - Eigentlich sei das Shetlandpony Julius ein aufgewecktes Kerlchen, sagt Sebastian Werner, Einrichtungsleiter im Goldberg Zoo, der vom Paritätischen Sozialwerk Behindertenhilfe betrieben wird. Doch als der kleine Hengst am Dienstag seinen Dienst als Weltmeisterschaftsorakel antritt, wirkt er auf einmal doch ein bisschen ängstlich. So richtig traut er sich nicht ran an die zwei Eimer, die vor ihm stehen.