Wissenschaftstour durch Halle - was für das Klima am besten ist - Experten beantworten Bürgerfragen

Welche Pflanzen sind am besten fürs Klima und welches Fahrzeug stößt am wenigsten CO₂ aus? Die Antworten gibt es bei einer neuen Stadttour.

Halle (Saale)/MZ - Ein Zischen erklingt, als ein Mann sein Auto an der Wasserstofftankstelle in Halle-Neustadt volltankt. Nach etwa drei Minuten zieht er die Zapfpistole wieder heraus. Die kurze Vorführung war zwar nicht geplant. Doch die Teilnehmer der neuen Science-Seeing-Tour - ein Stadtrundgang mit Schwerpunkt Wissenschaft - haben am Freitagvormittag dadurch sogleich einen praktischen Einblick gewonnen. Denn der dreistündige Rundgang beginnt mit Fragen zum Thema Mobilität: Welches Verkehrsmittel ist am klimafreundlichsten und warum setzen noch mehr Autobauer auf Elektro- anstatt Wasserstoffmobilität?