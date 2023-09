Zofia Funke stammt aus Polen und lebt seit 45 Jahren in Halle. Sie ist mit Leib und Seele Künstlerin und Tochter eines bekannten polnischen Malers. Trotzdem war sie lange Zeit in einem ganz anderen Bereich aktiv.

Freut sich über jede öffentliche Schau ihrer Bilder: Zofia Funke in der Stadtteilbibliothek in Neustadt vor einem ihrer Kunstwerke

Halle (Saale)/MZ - Zofia Funke trägt Hut. Immer. Und damit ein Accessoire, das viele sich nicht trauen. Sie malt sich sogar mit Hut, wie auf ihren Selbstbildnissen zu sehen ist, die aktuell in einer Ausstellung mit Funkes Bildern in der Stadtteilbibliothek West in Neustadt gezeigt werden. Nicht nur dort, sondern auch in Berlin oder Wiesbaden, in Frankreich oder den Niederlanden waren ihre künstlerischen Arbeiten schon zu sehen. Für sie ist das aber alles andere als selbstverständlich. Noch immer empfindet es die Künstlerin als großes Glück, wenn ihre Bilder öffentlich gezeigt werden. „Zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, das ist fantastisch“, sagt sie.