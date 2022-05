Wird Saalestrand an der Ziegelwiese in Halle wegen fehlender Wasserrettungsstation bald geschlossen?

Warum der Stadtrat mit großer Mehrheit eine Wasserrettungsstation an der Ziegelwiese ablehnt. Doch manche Räte warnen davor, ohne professionelle Aufsicht in der Saale zu schwimmen. Sollte Baden dort künftig ganz verboten werden?

Der Saalestrand an der Ziegelwiese ist vor allem an heißen Tagen sehr beliebt bei Familien. Die Stadt rät allerdings vom Baden ab.

Halle (Saale)/MZ - Der Saalestrand an der Ziegelwiese gehört vor allem an heißen Tagen bei jungen Leuten und Familien mit kleinen Kindern zu einem der beliebtesten Treffpunkte in der ganzen Stadt. Hunderte Hallenser gehen dort ins Wasser, um sich abzukühlen.