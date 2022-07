Wird in Halle wegen der Flüchtlinge eine neue Schule gegründet?

Immer mehr Kinder und Jugendliche aus dem Kriegsgebiet kommen in Halle an. Doch die Plätze in den Bildungsstätten reichen schon jetzt kaum aus.

Halle (Saale)/MZ - Die Flüchtlinge aus der Ukraine stellen die Bildungslandschaft in Halle vor eine große Herausforderung. In der Stadt sind mit Stand Dienstag 427 ukrainische Kinder im schulpflichtigen Alter registriert, fast täglich kommen weitere hinzu. Das Landesschulamt plant, sogenannte Ankunftsklassen einzurichten, in denen die Schüler zunächst noch auf Russisch oder Ukrainisch unterrichtet werden und hauptsächlich die deutsche Sprache lernen sollen. Das Problem: In Halle gibt es weder genug freie Räume, noch Lehrer, die dafür zur Verfügung stehen.