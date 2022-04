Wird in Halle tatsächlich ein großes Theoretikum gebaut?

Die Universitätsmedizin will in Kröllwitz ein Theoretikum bauen. Ob der ehrgeizige Plan eine Chance hat, könnte sich schon bald in Magdeburg entscheiden.

Der Siegerentwurf eines Ideenwettbewerbs zum Bau des Theoretikums von Alexander Zemtsov hat mehrere Querbauten, die ein Glasbogen überspannt. Zemtsov studiert Architektur an der Hochschule Anhalt. Ob der Bau - sollte er realisiert werden - so oder so ähnlich aussehen wird, ist indes offen.

Halle (Saale)/MZ - Noch sind es nur Modelle, die Studierende der Hochschule Anhalt für einen Ideenwettbewerb der Universitätsmedizin Halle entwickelt haben: Sie zeigen einen Baukörper im Viereck zwischen Ernst-Grube-Straße, Weinbergweg und Wolfgang-Langenbeck-Straße in Kröllwitz. Dort will die Unimedizin mittelfristig ein großes Theoretikum bauen. Es wäre vermutlich eines der größten Vorhaben in der Stadt in diesem Jahrzehnt.