Wird die Leopoldina bald ein Treff für Halles Jugend?

Halle (Saale)/MZ/TGo - Stadtrat Detlef Wend (Mitbürger) ist dafür bekannt, dass er gerne mal provokativ auftritt. Jetzt stichelt er gegen die Wissenschaftsakademie Leopoldina. Auf dem gepflegten Rasen vor dem prachtvollen weißen Gebäude am Jägerberg soll sich künftig die Jugend abends und am Wochenende treffen und „abhängen“ können. Seine Fraktion hat im Stadtrat beantragt, dass sich die Verwaltung dazu mit der Leopoldina in Verbindung setzt.

„Die Wissenschaft beschäftigt sich sehr intensiv mit der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“, sagt Wend, der als Kinderarzt in Halle arbeitet. Mit seinem Vorschlag könne die Akademie nun direkt etwas für die Jugend in Halle tun. Wend gibt zu, dass der Antrag nicht ganz ernst gemeint ist. Er will jedoch eine Debatte anstoßen: Seit Jahren gibt es Ärger zwischen Anwohnern und Jugendlichen, die sich auf öffentlichen Plätzen in Wohnvierteln versammeln. Im Jugendhilfeausschuss wurde der Antrag abgelehnt.