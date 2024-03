Die Initiative „Wir sind eins“ aus Nauendorf will auch in diesem Jahr den Ort verschönern. Geplant sind Projekte für Senioren und Jugendliche.

„Wir sind eins“ in Nauendorf will Skaterbahn retten und Generationengarten bauen

Nauendorf/MZ - Erst im September wurde der neue Spielplatz in Nauendorf – ein Projekt der Initiative „Wir sind eins“, die zum Heimatverein gehört – eingeweiht. Nun, sechs Monate später, warten bereits die nächsten Projekte darauf, vollendet zu werden.

Fabian Kloß, Maria Schenk und Mario Baartz haben sich vorgenommen, das Dorf zu verschönern und einen Wohlfühlort zu schaffen. „Wir könnten damit ein Magnet für Besucher von außerhalb sein, wenn einmal alles fertig ist“, stellt Kloß sich vor. Genauso könnten sich andere Orte inspirieren lassen, um auch bei sich die Initiative zu ergreifen.

Idee beim Wettbewerb „Revier Pionier“ eingereicht

In Nauendorf soll als Nächstes, direkt neben dem Spielplatz, ein Generationengarten entstehen. Die Idee hatte Schenk bei dem Ideenwettbewerb „Revier Pionier“ eingereicht. Im Mittelpunkt wird dabei ein Baum stehen, um den kreisförmig ein Barfußpfad, mehrere Bänke und Hochbeete angeordnet werden. „Wir wollen auch verschiedene Büsche und Bäume pflanzen, von denen man naschen kann“, erklärt Schenk. Zudem wird es zwei Wege geben, die zu den Bänken führen, damit Menschen mit Rollator den Generationengarten benutzen können. „Wenn die Großeltern mit ihren Enkeln zum Spielplatz gehen, können sie die Zeit im Garten verbringen“, erklärt sie die Idee dahinter.

Bei der Umsetzung, die bis Mai erfolgen soll, arbeitet der Verein eng mit der Grundschule zusammen. Kurz vor der Eröffnung werden die Schüler die Hochbeete bemalen und bepflanzen sowie Insektenhotels bauen. „Die Kinder erhalten dadurch eine emotionale Bindung zu dem Projekt“, sagt Schenk und hofft, dass dadurch weniger Vandalismus auftritt.

Jede Spende wird verdoppelt

Um dem vorzubeugen hat der Verein auch einen Ort gesucht, an dem sich Jugendliche ungestört aufhalten können. „Wir haben was für die Kleinen und die Erwachsenen, aber die Altersklasse dazwischen braucht auch etwas“, findet Kloß. Als die Stadt kürzlich auf den Verein zugekommen ist und erzählt hat, dass die Skaterbahn an der Schule abgebaut werden soll, hat dieser sich dem Projekt angenommen. Die Stadt hat kein Geld, die Halfpipe auf Vordermann zu bringen, um den Tüv zu bestehen. „Wir kennen selbstständige Handwerker, die sich dem annehmen können“, sagt Schenk. Doch an Geld mangelt es dem Verein auch. Deswegen hat er gemeinsam mit der Crowfundingplattform 99 Funken und der Saalesparkasse eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Dabei wird jede Spende von der Sparkasse verdoppelt. „Das lief besser an, als erwartet“, freut sich Schenk. 4.000 Euro fehlen noch bis zur 10.000 Euro Grenze, bei der die Spenden erst gültig sind. Das Ziel liegt bei 15.000 Euro. Denn der Verein möchte neben der Erneuerung der Halfpipe auch einen neuen Basketballkorb, zwei kleine Fußballtore sowie neue Bankauflagen für den Platz besorgen, damit der in Zukunft gut genutzt werden kann. Die Aktion läuft noch bis Ende April.