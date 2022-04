Wir sind die Neuen - diese Tiere sind im Zoo Halle eingezogen

Halle (Saale)/MZ - Aufgeregt schnuppernd hält Konrad seine Nase mit den langen Tasthaaren in die Höhe, guckt aus schwarzen Knopfaugen neugierig in die Welt, die noch recht neu für ihn ist. Konrad, mit seinem weißgetupften Fellmuster an einen Wildschweinfrischling erinnernd, ist ein Paka - und er ist einer der Neulinge, die in den vergangenen Wochen auf dem Reilsberg eingezogen sind.