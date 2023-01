Noch bis Sonntag locken Kunsteisbahn, Stände mit Leckereien und Märchen-Pyramide zum Winterzauber auf den Hallmarkt. Und es haben sich prominente Gäste in Halle angesagt.

Halle (Saale)/MZ - Balance halten und die Arme schwingen – Runde um Runde gleitet Carolin auf flotten Kufen über die Kunsteisbahn auf dem Hallmarkt. Am Nachmittag ist es meist noch voller auf der Fläche, dann laufen Schüler, Kindergartenkinder, Rentner. Für kleine oder unsichere Eisläufer gibt es eine Laufhilfe: ein Pinguin in der Größe eines Kleinkindes, an dem die ersten Schritte auf dem Eis geübt werden können.