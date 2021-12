Wintermarkt in Halle doch nicht bis Januar

Halle (Saale)/MZ - Der Wintermarkt in der halleschen Altstadt soll früher wieder abgebaut werden als ursprünglich geplant war. Nach MZ-Informationen sollen die Händler ihre Buden schon am 30. Dezember einpacken - nicht erst am 3. Januar. Als Grund dafür wird hauptsächlich Effizienz genannt. Denn an Neujahr hätte der Markt sowieso geschlossen bleiben müssen und nur für den 2. Januar nochmal zu öffnen würde sich nicht lohnen, heißt es.

Ob das neue Enddatum auch die Bereiche am Hallmarkt und auf dem Domplatz betrifft, ist zurzeit noch unklar. Die Citygemeinschaft, Betreiber des Wintermarktes auf dem Marktplatz, will in kürze weitere Details bekanntgeben.

Um den halleschen Weihnachtsmarkt hatte es zu Beginn ein heftiges Hin und Her gegeben. Nachdem der Markt nur einen Tag nach seiner Eröffnung durch die Stadt coronabedingt verboten worden war, hatte die Citygemeinschaft die Betreibung übernommen und unter verschärften Regeln (2G) wiedereröffnet.