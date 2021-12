Wintereinbruch in Halle: Unfallstelle in Neustadt nach Kollision zweier Pkw gesperrt

Halle (Saale)/MZ - Der Wintereinbruch hat in Halle (Saale) zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Zumeist sei es aber bei Blechschäden geblieben, sagte eine Polizeisprecherin. In Halle-Neustadt in Höhe Zollrain kollidierten demnach am Vormittag des ersten Weihnachtenfeiertags zwei Autos. Ein Fahrer wurde verletzt, die Unfallstelle musste zur Räumung gesperrt werden. Angesichts der winterlichen Straßenverhältnisse mahnte die Polizeisprecherin Autofahrer zur Vorsicht und dazu, den Straßenverhältnissen angepasst zu fahren.