Hat Halles Oberbürgermeister in einem Zivilprozess gelogen? Die Verhandlung geht weiter.

Halle (Saale)/MZ - Vor dem Landgericht in Halle geht am Mittwoch der Prozess gegen Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) weiter. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Politiker vor, in einem Zivilprozess um den ehemaligen Chef der städtischen Wirtschaftsförderung EVG, Jan Hüttner, gelogen zu haben.

Nach der Osterpause will das Gericht dazu heute Wiegands Büroleiterin Sabine Ernst sowie Manuela Hinniger, frühere Ansiedlungsmanagerin bei der EVG, als Zeugen anhören. Hüttner hatte vor fünf Jahren die OB-Vertraute Hinniger beurlaubt. Daraufhin war es zum Streit zwischen dem Manager und dem OB-Büro gekommen. In der Folge wurde Hüttner durch den Aufsichtsrat der EVG unter dem Vorsitz von Wiegand entlassen.