Frischekur für den Netto-Markendiscount Am kleinen Teich in Halle-Neustadt. Mit welchen Angeboten der Supermarkt, nach dem Komplettumbau, die Kunden anlocken will und wie der erste Tag lief.

Wiederöffnung nach Komplettumbau: Netto Am kleinen Teich in Halle wieder geöffnet

Netto Am kleinen Teich in Halle-Neustadt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/mv - Am Dienstag wurde nach einer Woche Komplettumbau die Netto Filiale Am kleinen Teich in Halle-Neustadt wiedereröffnet. Mit breiteren Gängen, neuen Kühlregalen und und Frosttruhen wartet der Markendiscounter in einem neuen Glanz auf.