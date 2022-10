Wieder mehr E-Scooter in die Randgebiete von Halle?

Die hallesche SPD-Fraktion will eine Rückkehr zum alten sogenannten Freefloating-System bei E-Rollern in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtverwaltung soll prüfen, wie E-Scooter in den Randgebieten der Stadt ohne feste Abstellpunkte genutzt werden könnten. Das verlangt die SPD-Fraktion mit einem Antrag, der im November im Stadtrat diskutiert werden soll. Laut SPD solle in einzelnen Stadtteilen explizit die Rückkehr zum sogenannten Freefloating-Prinzip geprüft werden, das bis zum Frühjahr in der ganzen Stadt galt. Damals konnten Elektroroller nahezu ohne Einschränkungen überall am Straßenrand geparkt werden. Seit einigen Monaten dürfen sie nur noch in extra dafür vorgesehenen Abstellbereichen stehen. Das E-Roller-Angebot war daraufhin stark zurückgegangen (die MZ berichtete).