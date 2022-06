Wieder fehlen viele Schulplätze in Halle

Kurz vor dem Stichtag zeichnet sich vor allem an Gesamtschulen erneut ein Mangel ab. Stadt will mittelfristig neue Räume schaffen.

Im Sommer 2020 wurde kurzfristig die 3. IGS gegründet. Der Mangel an Gesamtschulplätzen besteht aber trotzdem weiterhin.

Halle (Saale) - Jedes Jahr kurz vor Sommerbeginn gibt es einen Stichtag, auf den Hunderte Eltern gespannt warten: das Ende des Auswahlverfahrens für die weiterführenden Schulen. In Halle endet die Rückmeldefrist für viele Schulen am heutigen Freitag. Wer bis dahin für sein Kind einen Platz auf seiner Wunschschule ergattert hat, ist glücklich, aber wie fast jedes Jahr sieht es wieder danach aus, als ob Dutzende Familien unglücklich werden könnten. Mit Stand von Anfang Mai hatten 97 Kinder keinen Platz in der von ihnen bevorzugten Schule.