Ein Tierarzt hat Ferienunterkünfte in 60 deutschen Städten verglichen. So steht Halle im Vergleich da.

Halle (Saale)/MZ - So manch ein Tierfreund und -besitzer kann sich ein Leben ohne haarigen, fedrigen oder schuppigen Begleiter gar nicht mehr vorstellen. Doch wer sein Haustier auch im Urlaub mit dabeihaben will, der hat es mitunter schwer, eine passende Unterkunft mit entsprechenden Möglichkeiten zu finden. Nun haben ein Tierarzt und sein Team die 60 touristenstärksten Städte Deutschlands unter die Lupe genommen und untersucht, wo die Chancen auf eine Übernachtung mit Hund, Katze und Co. besonders gut stehen. Das Ergebnis: In Halle gibt es vergleichsweise wenig haustierfreundliche Unterkünfte.