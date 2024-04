In knapp zwei Monaten wird in Halle ein neuer Stadtrat gewählt. Die Verwaltung sucht noch Helfer. Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das demokratische Großereignis.

Am 9. Juni finden in Halle die Kommunal- und die Europawahl statt. Die Spannung steigt so langsam, am Freitag tagt der Wahlausschuss.

Halle/MZ. - Halle steht ein demokratisches Großereignis bevor. Es ist ein Ereignis, das alle fünf Jahre wiederkehrt und das alle Hallenser ab einem Alter von 16 Jahren betrifft. Die Rede ist natürlich von der Kommunalwahl und dem Wahlkampf, der nun langsam beginnt. In den Parteibüros und Wahlkampfzentralen stapeln sich bereits die Plakate. Hinter den Kulissen wird eifrig gearbeitet. Hunderte Kandidaten von insgesamt zwölf Parteien und Wählergruppen wollen sich in den Stadtrat wählen lassen, mehr als 1.000 Wahlhelfer sollen für einen reibungslosen Ablauf der Wahl am 9. Juni sorgen – noch gibt es nicht genügend von ihnen. Alle wahlberechtigten Bürger sind aufgefordert, ihre Stimmen abzugeben. Die Kommunalwahl, die gleichzeitig mit der Europawahl stattfindet, ist zweifelsohne die größte und politisch wichtigste Veranstaltung in diesem Jahr. Der Startschuss dafür ist beinahe unbemerkt am Dienstagabend gegeben worden. Um 18 Uhr endete die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge. Ab jetzt wird es ernst. Die MZ wirft einen Blick auf den Fahrplan bis zum Wahlsonntag und beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Kommunalwahl.