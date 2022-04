Wie Spezialisten der Bundespolizei Halle Verbrecher überführen

Vom Kassenbon über die Graffitidose bis hin zum gefälschten Ausweis: Im Labor der Bundespolizei in Halle suchen Experten anhand von Beweismitteln nach Verbrechern. Seit die Corona-Maßnahmen gelockert werden, gibt es viel zu tun.

Die Kriminaltechnik bringt Licht ins Dunkel: Forensik-Studentin Paula Exner analysiert einen in Gips gegossenen Fußabdruck.

Halle (Saale)/MZ - Mit spitzen Fingern legt Matthias Krull das Metallstück auf den Labortisch. Die Blechplatte wurde aus einem Fahrkartenautomaten herausgebrochen. Derartige Anschläge gibt es immer wieder in Sachsen-Anhalt. Der Kriminaltechniker muss nun aufpassen, keine Spuren zu verwischen - denn er will den Automatenknackern auf die Schliche kommen. Mit einem Druck auf den Lichtschalter verdunkelt er dazu den Laborraum. Dann schaltet der 53-Jährige seine „forensische Lichtquelle“ an - eine Art Taschenlampe.