Wie sicher sind die Schulwege in Halle?

Michaela Voigt ist als Lotsin an der Grundschule Diesterweg im Einsatz. Ohne zweiten Helfer darf sie aber nicht den Verkehr an Überwegen stoppen.

Halle (Saale)/MZ - Michaela Voigt steht einige Meter abseits des Zebrastreifens vor der Diesterweg-Grundschule. Normalerweise würde sie an diesem Morgen mit einer Kelle Autos anhalten, wenn sich Kinder dem Fußgängerüberweg nähern. „Allerdings bin ich heute alleine. Und den Verkehr dürfen wir nur zu zweit regulieren – aus Sicherheitsgründen“, erzählt sie. Doch ihr Kollege ist krank. Dass Lotsen aus Personalknappheit nicht lotsen können, komme in Halle gar nicht so selten vor, erzählt sie.