Wie sich Urban Priol auf seinen satirischen Rückblick in Halle vorbereitet hat

Halle (Saale)/MZ - Urban Priol ist einer dieser Kabarettisten mit der seltenen Gabe, stets in alle Richtungen auszuteilen. Egal welcher politischen Richtung man sich zugehörig fühlt, bei ihm ist man nie sicher vor ein bisschen wohlverdientem Spott. In Halle hat er seinen Jahresrückblick „Tilt“ aufgenommen, der am 30. Dezember um 20.15 Uhr in 3sat ausgestrahlt wird. Vor der Aufnahme im Steintor-Varieté hat er der MZ aus seinem Schreib-Rückzugsort ein schriftliches Interview gegeben.