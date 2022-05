Wie sich der beliebte Peißnitzexpress für die nächste Saison modernisiert hat

Halle (Saale)/MZ - Es rattert und knattert auf der Peißnitzinsel, wenn die alte Parkeisenbahn ihre Runden fährt. Manchen Kindern gefällt die einzigartige Geräuschkulisse. Andere Fahrgäste würden die Natur lieber ohne den Lärm genießen. Ab nächstem Sommer soll beides möglich sein.

Modernisierung: In der Zeche Zollern in Essen einen ehemaligen Grugazug gefunden

„Unser Ziel ist es, zur nächsten Saison mit zwei Diesel- und zwei Elektrolokomotiven zu fahren. In einem schönen Mischbetrieb also“, erläutert Sven Heder den Plan. Er ist Erster Vorsitzender des Vereins der Parkeisenbahnfreunde Halle und hat das Projekt von Anfang an begleitet. Entgegen der Befürchtungen einiger Hallenser ginge es dabei aber nicht darum, künftig die gesamte Eisenbahn elektrisch laufen zu lassen. Im Gegenteil: Durch den Einsatz der Elektro-Motoren könnten die alten Dieselloks entlastet werden und dadurch noch länger fahren.

Die Idee dieser Modernisierung entstand 2015. Heder erinnert sich: „Wir waren auf der Suche nach neuen Wagen und fanden dann in der Zeche Zollern in Essen einen ehemaligen Grugazug, die ’Heimliche Liebe“, Baujahr 1960.“ Der Triebwagen kam allerdings nicht mehr durch den TÜV. Eine Lösung musste her. „Wir haben also den Triebkopf komplett aufgearbeitet und das aus Spenden und privaten Mitteln finanziert. Was den Antrieb betrifft, so war Elektro eine finanziell sinnvollere Alternative zu Gas- oder Benzinantrieb. Auch die Wartung eines Elektromotors ist einfacher“, so Heder.

Mischbetrieb: An den Wochenenden und anderen gut besuchten Tagen werden die Diesel-Loks unterwegs sein

Der Peißnitzexpress sei schon früher mit einer Elektro-Lok gefahren. Das Hochwasser habe diese aber enorm beschädigt. Zur nächsten Saison soll auch diese Lokomotive repariert und bereit für den Einsatz sein. Die beiden elektronischen Wagen sollen dann vor allem unter der Woche, zu verkehrsschwächeren Zeiten, fahren. An den Wochenenden und anderen gut besuchten Tagen werden die Diesel-Loks unterwegs sein. Dieser Mix sei ein zukunftsfähiges Modell.

Damit bis nächsten Sommer alles bereit ist, fehlt allerdings noch eine wichtige Anschaffung: „Die letzte große Investition ist eine passende Frontscheibe für die ’Heimliche Liebe’.“ Motor, Steuereinheit und Batterie haben wir bereits.“ Für die Finanzierung der maßangefertigten Scheibe sammelt der Verein noch Spenden. Ist das Glas dann eingebaut, beginnt ein neuer Abschnitt für die historische Bahn, die 1960 als achte von elf Pioniereisenbahnen der DDR eröffnet wurde.

Seither hat sich in Halle einiges verändert, doch die kleine Eisenbahn fährt noch immer. Sven Heder könnte sich die Stadt ohne den Peißnitzexpress gar nicht vorstellen: „Wir haben barrierefreie Zugänge, einen Picknick-Wagen, den man mieten kann, und es macht einfach Spaß. Die Parkeisenbahn ist ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt.“ Weitere Informationen zum

Peißnitzexpress und der Spendenkampagne sind im Internet unter www.parkeisenbahn-halle.de/spendenkonto-projekte zu finden.