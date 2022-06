Wie rund 18.500 Fundstücke aus dem Mittelalter für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen

Rund 18.500 Fundstücke aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit werden bis 2023 am Landesamt für Denkmalpflege mit Mitteln des Bundes digitalisiert.

So wie dieser Vikariatstaler von 1612 werden im Landesamt für Denkmalpflege insgesamt 18.500 Fundmünzen aus Sachsen-Anhalt digitalisiert.

Halle (Saale)/MZ - In einem umfangreichen Digitalisierungsprojekt werden am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Halle derzeit mittelalterliche und neuzeitliche Münzfunde aus Sachsen-Anhalt erschlossen, die Daten archiviert und nach Abschluss des Projekts öffentlich zugänglich gemacht.