Wie Rechenzentren in Halle für warme Heizungen sorgen sollen

Im Stadtrat soll eine Idee diskutiert werden, wie Rechenzentren in Halle möglicherweise auch Privathaushalten zugute kommen könnten.

Blick in einen Serverraum eines Rechenzentrums. Die PCs erzeugen eine Menge Wärme, die genutzt werden könnte.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob Rechenzentren in Halle quasi nebenbei für warme Heizungen in Wohnungen sorgen könnten. Das schlägt die Fraktion Mitbürger & Die Partei mit einem Antrag im Stadtrat vor. Am kommenden Donnerstag soll die Idee im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung im Stadthaus diskutiert werden.