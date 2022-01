Wie mit einem Opel Drogen transportiert worden sein könnten

Halle (Saale)/MZ - - Kollegen hatten den Spezialisten des Landeskriminalamts einen Hinweis gegeben. Als sie den weißen Opel-Transporter unter die Lupe nahmen, stießen die beiden schnell auf eine Besonderheit: einen doppelten Boden im Laderaum, unter dem sich Platz zum Verstauen von Dingen verbarg, die beim ersten Blick in das Auto nicht offenbar werden sollten. Auf illegale Drogen, die möglicherweise mit dem Auto transportiert worden sind, stießen die Ermittler nicht. Wohl aber auf ein Bündel von 50-Euro-Scheinen, wie beide am Dienstag vor dem Landgericht aussagten.

Die Polizisten kamen als Zeugen in dem Prozess um von Halle aus organisierten Drogenhandel im großen Stil zu Wort. Verantworten müssen sich drei Männer und eine Frau zwischen 37 und 73 Jahren. In dem Mitte August eröffneten Prozess wird ihnen gemeinschaftlicher Betäubungsmittelhandel vorgeworfen. Ein 42 Jahre alter Angeklagter steht außerdem vor Gericht, weil er die Ermordung eines Konkurrenten geplant haben soll.

Auf die Spur gekommen sind die Ermittlungsbehörden dem Quartett, nachdem in Frankreich Chats entschlüsselt worden sind, die über sogenannte Krypto-Handys der niederländischen Firma Encrochat geführt wurden. Auf diese Weise waren europaweit mutmaßlich Kriminelle aufgeflogen, die darüber kommuniziert hatten. Allein bei der Staatsanwaltschaft Halle laufen inzwischen mehr als 40 Verfahren. Juristen sind sich allerdings uneins, ob die Daten zur Strafverfolgung genutzt werden dürfen.

Die Angeklagten schweigen bisher zu den Vorwürfen. Zeugen wie die LKA-Spezialisten sollen Licht ins Dunkel bringen. Am Dienstag kam auch eine Polizistin zu Wort, die mit ihrem Diensthund im November 2020 eine Halle auf der Silberhöhe durchsuchte, für die der 42-jährige Angeklagte mehrere Firmensitze angemeldet hatte.

Die Belgische Schäferhündin, als Rauschgiftspürhund ausgebildet, sei an diesem Tag ungewöhnlich aufgeregt gewesen. Drogen habe sie zwar nicht gefunden, sich aber so verhalten, als seien welche dort zu riechen gewesen. Das sei durchaus möglich, machte die Zeugin deutlich: Auch wenn die Substanzen nicht mehr an Ort und Stelle sind, bleibe das „Duftfeld“ noch eine ganze Weile erhalten. Ob das Tier nicht auch Futter gewittert haben könne, wollte einer der Verteidiger wissen. Das schloss die Polizistin aus. Handele es sich um Futter, gebe die Hündin nicht Ruhe, bis sie herangekommen sei. „Wenn sie auf Drogen stößt, verlässt sie den Ort der Duftquelle nicht mehr, schlägt auch nicht an, sondern verharrt an der Stelle. Sie guckt dann so, als wollte sie mir sagen ,Nun mach doch mal’.“

Das Verfahren wird am 17. Januar fortgesetzt. Ursprünglich sollte am 25. Januar das Urteil fallen. Mittlerweile hat die Strafkammer um den Vorsitzenden Richter Jan Stengel Termine bis März angesetzt.