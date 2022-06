Wie Mediziner in Halle die Corona-Lage einschätzen und warum der Gaststättenverband warnt

Halle (Saale)/MZ - Es gab in Halle Zeiten, da schrillten im Pandemiestab bei einer Inzidenz von über 35 die Alarmglocken. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt 46,92 Fälle und 13 Neuinfektionen. Und doch ist die Lage in der Stadt entspannt, gibt es derzeit keine neuen Verschärfungen, weil vor allem die Situation in den Krankenhäusern beherrschbar ist. Das dürfte entscheidend auch an den Impfungen gegen das Coronavirus liegen. Das sieht auch Stefan Moritz so, Leiter der Infektiologie am Universitätsklinikum (UKH): „Wir sehen derzeit wenige Covid-19-Erkrankte im Universitätsklinikum. Bislang mussten wir keine geimpften Patienten auf Intensivstationen aufnehmen“, sagte er der MZ.

