Das Projekt „Man sieht sich“ will Menschen zusammenbringen. Zum Kindertag haben sich die Initiatoren im Stadtteil Halle-Silberhöhe etwas Besonderes überlegt.

Kindertag auf der Silberhöhe: Jung und Alt schauen sich das Figurentheater am Bauwagenprojekt „Man sieht sich“ an.

Halle (Saale)/MZ - Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Luftballons werden aufgeblasen, Bänke, Stühle, Hocker und Tische aufgestellt, die Bühne aufgebaut. Viele fleißige Hände packen mit an. Und obwohl die Veranstaltung noch nicht offiziell eröffnet ist, tummeln sich immer mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor Ort. Entweder, weil sie wissen, dass hier gleich etwas passieren wird oder angelockt von der stetig zunehmenden Menge an Menschen. Pascal gehört zu denen, die noch nicht wissen, was auf sie zukommt. „Der blaue Engel“ – damit meint er den Kinderschutzbund – „hat geschrieben, dass heute alle Kinder vorbeikommen sollen. Darum bin ich hier“, erzählt der 13-Jährige.