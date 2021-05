Wie lange bleibt der OB suspendiert?

Halle (Saale) - Im Eilverfahren um die „Suspendierung“ von Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) durch den Stadtrat ist noch offen, wann das Verwaltungsgericht Halle eine Entscheidung treffen wird. Am 7. April hatte der Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen, dem 64-Jährigen mit sofortiger Wirkung die Ausübung seiner Dienstgeschäfte zu verbieten.

Gericht prüft Unterlagen: Über Eilverfahren werde in der Regel ohne mündliche Verhandlung im Beschlusswege entschieden

„Die Antragserwiderung des Stadtrats ist bei uns eingetroffen. Diese muss jetzt gesichtet und die Anlagen geprüft werden“, sagte Gerichtssprecher Bernd Harms der MZ. Zudem werde man den Schriftsatz nun wiederum dem OB zur Kenntnis geben - der seinerseits Stellung beziehen kann. „Es wird aller Voraussicht nach also noch etwas dauern“, so Harms. Über Eilverfahren werde in der Regel ohne mündliche Verhandlung im Beschlusswege entschieden. Allgemein wird erwartet, dass das Verwaltungsgericht noch im Mai über den Eilantrag befindet. Gegen diese Entscheidung kann dann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingereicht werden - was das Verfahren noch weiter verzögern würde.

Auslöser des Konflikts ist die Impfaffäre. Der Stadtrat will durch die Beurlaubung verhindern, dass der OB Einfluss auf die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Landesverwaltungsamt nehmen könnte. Für viele Räte ist das Vertrauensverhältnis zu Wiegand nachhaltig zerstört. Dem OB wird vorgeworfen, mit System gegen die gesetzlich geregelte Impfreihenfolge verstoßen zu haben.

Wiegand hofft auf Rückkehr: OB stützt Eilantrag auf vermeintliche Fehler bei der Einladung der Ratssitzung

Wiegand soll zudem Mitarbeiter unter Druck gesetzt und veranlasst haben, dass Protokolle nachträglich verändert werden. Der OB sieht sich hingegen zu Unrecht in der Kritik und als Opfer seiner politischen Gegner. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft seien überzogen. Die Justizbehörde und das Landesverwaltungsamt sehen das anders. Die Kommunalaufsicht hatte ihr Verfahren sogar noch ausgeweitet.

Der OB stützt seinen Eilantrag auf vermeintliche Fehler bei der Einladung der Ratssitzung am 7. April. Zudem moniert Wiegand, dass über seine Suspendierung hinter verschlossen Türen beraten und abgestimmt wurde. Angesichts des öffentlichen Interesses hätten Presse und Zuschauer nicht ausgesperrt werden dürfen. Zudem hält Wiegand die Entscheidung des Stadtrats für überzogen. Der OB will durch den Eilantrag erreichen, dass der sofortige Vollzug seiner Beurlaubung aufgehoben wird und er bis zur Entscheidung im Hauptverfahren in den Ratshof zurückkehren kann. (mz)