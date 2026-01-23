Die 24-jährige Center-Spielerin des Syntainics MBC überzeugt nach enormen Anlaufschwierigkeiten. Wie ihr das gelungen ist und welches Mindset ihr hilft.

Wie Khalis Cain bei den MBC-Frauen zum wichtigen Faktor wurde

Khalis Cain zeigte beim Sieg gegen Herne ihr bestes Spiel für den Syntainics MBC.

Halle (Saale)/MZ - Es wird keine Kneipenschlägerei, aber körperlich wird es am Sonntag (16 Uhr/Youtube-Kanal von Dyn) zugehen, wenn der Syntainics MBC die Panthers Osnabrück fordert. Der Tabellendritte ist eines der physischten Teams der Liga. Die Lions müssen dagegenhalten, gerade unter dem Korb.