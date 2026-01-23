weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Basketball-Bundesliga Frauen: Wie Khalis Cain bei den MBC-Frauen zum wichtigen Faktor wurde

Basketball-Bundesliga Frauen Wie Khalis Cain bei den MBC-Frauen zum wichtigen Faktor wurde

Die 24-jährige Center-Spielerin des Syntainics MBC überzeugt nach enormen Anlaufschwierigkeiten. Wie ihr das gelungen ist und welches Mindset ihr hilft.

Von Hanna Schabacker Aktualisiert: 30.01.2026, 17:53
Khalis Cain zeigte beim Sieg gegen Herne ihr bestes Spiel für den Syntainics MBC.
Khalis Cain zeigte beim Sieg gegen Herne ihr bestes Spiel für den Syntainics MBC. (Foto: IMAGO/Hartmut Bösener)

Halle (Saale)/MZ - Es wird keine Kneipenschlägerei, aber körperlich wird es am Sonntag (16 Uhr/Youtube-Kanal von Dyn) zugehen, wenn der Syntainics MBC die Panthers Osnabrück fordert. Der Tabellendritte ist eines der physischten Teams der Liga. Die Lions müssen dagegenhalten, gerade unter dem Korb.