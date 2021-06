Wie Karamba Diaby die schwachen Wahlergebnisse seiner SPD einschätzt

Halle (Saale) - Die Sozialdemokraten haben in Halle das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl seit 1990 eingefahren. Vom Höchstwert 1998, wo die SPD in Halle 31,3 Prozent aller Stimmen erhielt, ist die Partei nun auf den Tiefstwert von 8,8 Prozent gefallen. Wie der Stadtverbandsvorsitzende Karamba Diaby die Wahlergebnisse einschätzt, hat MZ-Redakteurin Silvia Zöller gefragt.

Wie wird der Stadtverband der SPD mit dem desaströsen Wahlergebnis umgehen?

Karamba Diaby: Wir haben am Freitag Stadtvorstandssitzung und werden dort mit der Wahlauswertung beginnen. Auch in den Ortsvereinen wird es lebhafte Diskussionen geben. Mit 8,8 Prozent der Zweitstimmen können wir überhaupt nicht zufrieden sein, auch 12,3 Prozent bei den Erststimmen sind kein Ruhmesblatt. Ich denke aber, dass dabei mehrere Faktoren eine Rolle spielten.

Auffällig ist, dass die halleschen SPD-Kandidaten immer mehr Erststimmen holen konnten, als es Zweitstimmen für die SPD gab. Was schließt die SPD daraus?

Diaby: Wir haben fast 4.000 mehr Erst- als Zweitstimmen geholt, die CDU hat in dieser Hinsicht ein Defizit von gut 3.200 Stimmen. Es liegt also nahe, dass es etliche Haseloff-Leihstimmen gab, was ja auch landesweit ein Trend ist. Im persönlichen Kontakt mit den Wählern haben wir also offenbar überzeugt. Ich kann mir nicht erklären, warum der Ruf der SPD so schlecht ist, wir haben im Land gute und verantwortungsvolle Arbeit geleistet.

Wie will die SPD in Halle künftig wieder sichtbarer werden?

Diaby: Die Tatsache, dass mit Katja Pähle als Spitzenkandidatin zur Landtagswahl und mir im September als Spitzenkandidat zur Bundestagswahl der Stadtverband gleich doppelt in der Pole Position steht, ist ein Beleg für unsere gute Arbeit. Unsere Mitgliederzahlen sind stabil, die Ortsvereine waren auch während der Pandemie aktiv. Ich erinnere an die Aktionen zu den Freiwilligentagen, an die Aktion zum Nähen von Mund-Nasen-Masken, das Soli-Fon für von der Pandemie Betroffene oder die Zusatzbeschilderung in der Paul-Singer-Straße. Aber natürlich werden wir unsere Sichtbarkeit nun erhöhen. Bei weiter sinkenden Inzidenzen sind Präsenzveranstaltungen, Tür-zu-Tür-Aktionen oder Informationsstände möglich. Ich werde im Juli wieder meine dreiwöchige Sommertour starten und auch im Rest von Sachsen-Anhalt als Spitzenkandidat präsent sein.

Wird der schlechte Wahlausgang auch Konsequenzen für die halleschen SPD-Ergebnisse der Bundestagswahl haben?

Diaby: Das glaube ich nicht. Die SPD ist für die Bundestagswahl gut aufgestellt und hatte mit Olaf Scholz schon einen Kanzlerkandidaten und ein Zukunftsprogramm, als andere noch Castings für ihr Spitzenpersonal machten. Das Rennen um das neu zu besetzende Kanzleramt ist viel offener als eine Landtagswahl mit einem amtierenden Ministerpräsidenten als „Titelverteidiger“. Die Menschen können sehr gut zwischen Stadt-, Landes- und Bundesthemen unterscheiden und wissen, welcher Abgeordnete sich in Berlin erfolgreich für unsere Heimatstadt einsetzt. Ich will die Bundesmittel für unser Stadtbad, Moritzkirche, Volkspark und Peißnitzhaus hier nur kurz antippen.

Gibt es auch positive Nachrichten aus der SPD Halle?

Diaby: Wir schütteln uns kurz und machen dann mit Sacharbeit weiter. Im unmittelbaren Vorfeld der Wahl und seit dem Wahlabend haben sich sechs junge Menschen entschlossen, der SPD beizutreten. Das freut mich und gibt uns allen die nötige Motivation, jetzt in den nächsten Wahlkampf zu starten. Schließlich sind in 111 Tagen Bundestagswahlen. (mz)