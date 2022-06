Wie kann die Stadt Halle mehr Geld sparen?

Halle (Saale)/MZ - Die Finanzlage der Stadt soll verbessert werden. Die CDU-Fraktion schlägt deshalb vor, ein sogenanntes Konsolidierungskonzept zu erarbeiten, in dem Maßnahmen festgehalten werden, wie Halle zukünftig auf der einen Seite die Ausgaben verringert und auf der anderen Seite mehr Geld einnimmt. Laut Fraktionsvorsitzendem Andreas Scholtyssek sei das zwingend erforderlich, damit die Kommunalaufsicht in den nächsten Jahren weiterhin den Haushalt der Stadt genehmigt. „Wir können nicht die Hände in den Schoß legen und auf Sonderregeln hoffen.“

