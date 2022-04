Wie kann der Konflikt zwischen Radfahrern und Fußgängern am Markt in Halle gelöst werden?

In der Fußgängerzone kommen sich Radfahrer und Passanten immer wieder in die Quere. Ein radikaler Lösungsvorschlag wird nun aber wieder zurückgezogen.

Immer wieder gibt es Beschwerden über Radfahrer, die in der Fußgängerzone nicht absteigen. Die Polizei soll mehr kontrollieren.

Halle (Saale)/MZ - Der ehemalige Turmspringer Andreas Wels ist auch 15 Jahre nach seiner letzten Goldmedaille noch immer gut in Form. Der Hechtsprung, den er jüngst während einer Sitzung im Stadthaus mit seinen Händen andeutete, hätte möglicherweise sogar den ein- oder anderen Kampfrichter überzeugt, wenn der 46-Jährige auf einem Sprungturm gestanden und nicht in einem Sitzungssaal an der Hauptausschuss-Beratung teilgenommen hätte.