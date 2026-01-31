Zum Digital Independence Day lädt das Eigenbaukombinat am Sonntag in den Osten von Halle ein. Es gehe um digitale Selbstbestimmung, heißt es von den Veranstaltern des bundesweiten Aktionstages. Und genau die sehen sie gefährdet.

Wie jeder in Halle mit einem digitalen Kochrezept in 15 Minuten Google verlassen kann

Im Eigenbaukombinat Halle in der Gerwigstraße gibt es am Sonntag Tipps zur digitalen Selbstbestimmung.

Halle (Saale)/MZ. - „Ich habe nichts zu verbergen“, so lautet häufig die Antwort in Diskursen um digitale Privatsphäre. Spätestens, wenn man dann auffordert zu filmen, wie man seine eigene Konto-PIN eintippt – und das Video öffentlich hochlädt - ändert sich die Meinung schnell.