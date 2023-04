Eine Gruppe iranischer und afghanischer Frauen bekocht Veranstaltungen in Halle. Dabei geht es um Sprache, Kultur und Teilhabe – und um persisches Essen.

Wie iranische und afghanische Frauen in Halle für die Freiheit kochen

Farah (links) leitet die Kochgruppe „Azadi“. Mit dieser möchte sie migrantischen Frauen helfen, in der deutschen Gesellschaft Fuß zu fassen.

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein früher Freitagabend und keine Stunde mehr hin, bis im Domgemeindehaus an der Großen Ulrichstraße ein iranischer Abend mit Musik, Lesung, Gesprächen und persischem Essen beginnen soll. Als bereits erste Gäste Platz genommen haben und das Haus voller Stimmen und geschäftig herumeilender Leute ist, steht Farah in der Küche und hebt den Deckel eines gewaltigen Topfes an.