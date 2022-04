Wie in Halle solidarisches Wohnen in Gründerzeithäusern nun umgesetzt werden könnte

Halle (Saale)/MZ - Es gibt Gegenden in Halle, in denen viele Wohnungen leer stehen, obwohl die Mieten niedrig sind. In der Nördlichen Innenstadt ist jedoch in aller Regel genau das Gegenteil der Fall. Das Gebiet zwischen Altstadt und Paulusviertel gehört zu den beliebtesten - und mitunter auch teuersten - Vierteln der Stadt. Laut einem großen Immobilienportal kann der Quadratmeter in der Nördlichen Innenstadt häufig mehr als acht Euro Miete kosten.