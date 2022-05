Wie in Halle die Jüngeren das Imkern für sich entdecken

Halle (Saale)/MZ - Es krabbelt und wimmelt und summt unten an der grünen Box, während Felix Gadow oben den Deckel öffnet, eine Abdeckfolie anhebt und einen kleinen Holzrahmen, das Rähmchen, herausnimmt und begutachtet. Der 26-Jährige befindet sich an diesem sonnigen Nachmittag hier, in der Anlage des halleschen Kleingartenvereins „Vorwärts - Ammendorf“, mitten in der Ernte - der Honigernte.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<